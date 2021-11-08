Demokratlar Virginia'da Neden Kaybetti?

Demokratlar Salı günü yapılan seçimlerde Virginia valiliğini kaybetti, açık farkla kazanması beklenen New Jersey'i ise çok az farkla kazandı. Sonuçların gelecek yılki Kongre seçimleriyle 36 eyaletteki valilik seçimleri öncesi Demokratlar için sert bir uyarı olduğu yorumları yapılıyor

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