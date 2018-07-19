Demokratlar Trump'ın Tercümanının Kongrede Dinlenmesini İstedi

WASHINGTON (İHA) – ABD'de Demokrat partililer, Trump ve Putin'in Pazartesi günü Helsinki'de iki saat süren ikili görüşmesinde kapalı kapılar ardında neler konuştuğu konusunda Trump'ın tercümanının Kongre önünde dinlenmesini istedi.

Demokratlar, Trump ve Putin'in görüşmesinde neler konuştuğu konusunda Dışişleri Bakanlığı tercümanı Maria Gross'un Kongre önünde dinlenmesini istedi. Kongrenin Cumhuriyetçilerin kontrolünde olması sebebiyle Cumhuriyetçiler tarafından bir toplantı çağrısı yapılması gerektiği kaydedildi. Demokrat Parti'nin New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen de attığı tweet'te Dışişleri Bakanlığı tercümanı Marina Gross'un dinlenmesi için çağrıda bulunarak bazı Demokrat partili senatörlere katıldı. Shaheen, "Başkan Trump'ın Putin'le görüşmesinde kendi başlarına yaptığı görüşmede Trump'ın Putin'e ne söz verdiğini anlamak için Dışişleri Bakanlığının görüşmede hazır bulunan tercümanı dinleme çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Massachusetts'in temsilcisi Joseph Kennedy de, Gross'un şahit sandalyesine oturmasını istedi. Temsilciler Meclisi ve Senato Cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu için Marina Gross'un dinlenmesi çağırısının Cumhuriyetçilerden gelmesi gerektiği kaydedildi.

New Jersey Demokrat Parti temsilcisi Bill Pascrell, Temsilciler Meclisi İzleme Komitesi Başkanı'ndan Marine Gross'u dinlemeye çağırmasını istedi. Pascrell, ABD Başkanı ve bir diğer dünya liderinin özel görüşmelerinin detayını ortaya çıkarmak için bir tercümanı dinlemek için tezkere hazırlamak daha önce hiç emsali görülmemiş bir durum olsa bile Trump'ın milli güvenliğe zarar verecek şekildeki faaliyetlerinin de daha önce emsali görülmediğini yazdı. Pascrell, Amerikan halkının Başkanın daha herhangi bir tavizde bulunup bulunmadığını bilmeye hakkı olduğunu söyledi. Pascrell, bunu anlamanın tek yolunun da Dışişleri Bakanlığı tercümanı Maria Gross'un dinlenmesiyle mümkün olacağını söyledi. - WASHINGTON