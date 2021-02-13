Demokratlar, Trump'ın Senatodaki azil yargılamasına tanık çağırmaktan vazgeçti
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Demokratlar, Trump'ın Senatodaki azil yargılamasına tanık çağırmaktan vazgeçti

13.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:38
Demokratlar, Trump'ın Senatodaki azil yargılamasına tanık çağırmaktan vazgeçti

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla eski Başkan Donald Trump'ın Senatoda devam eden azil yargılamasına tanık çağırmaya karar veren Demokratlar, daha sonra bu kararlarından vazgeçti.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla eski Başkan Donald Trump'ın Senatoda devam eden azil yargılamasına tanık çağırmaya karar veren Demokratlar, daha sonra bu kararlarından vazgeçti.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 5. gün sürpriz gelişmelerle devam ediyor.

Yerel saatle sabah 10'da toplanan Senato Genel Kurulunda Demokrat savcı vekiller, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jaime Herrera Beutler'i tanık olarak çağırmak istediklerini bildirmişler ve yapılan oylamada bu talep kabul edilmişti.

Ancak daha sonra Trump'ın avukatları ile Demokrat savcı vekiller arasında yapılan anlaşmaya göre, söz konusu tanık ifadesinin deliller arasına eklenmesine ve herhangi bir tanık çağrılmamasına karar verildi. Böylece yeni tanıklarla Trump'ın azil yargılamasının uzama ihtimali ortadan kalkmış oldu.

Halen tarafların kapanış sunumlarını yaptığı Senato Genel Kurulunda, Trump'ın suçlu olup olmadığına ilişkin nihai oylamanın yetişmesi halinde bugün yapılabileceği belirtiliyor.

Demokrat savcı vekiller, sabah oturumunda, 6 Ocak'ta Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy ile telefonda görüşen Trump'ın "baskından haberi olduktan sonra dahi harekete geçmediğini" savunan Cumhuriyetçi vekil Beutler'in tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirtmişti. Trump'ın avukatları ise son dakikada ortaya çıkan söz konusu adımı kabul etmediklerini vurgulamıştı.

Daha sonra tanık çağrılması talebine ilişkin yapılan oylamada, 45'e karşı 55 senatör "tanıkların dinlenmesi" yönünde oy kullanmıştı.

Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor.

Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bugüne kadar yargılamayla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçilerin büyük bölümü Trump lehinde oy kullanacakları mesajını vermişti.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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