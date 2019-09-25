Demokratlar Trump için azil süreci başlattı

25.09.2019 09:13

ABD'de Demokratlar Başkan Trump'ın ABD başkanlığından azli için yasal süreç başlattı. Trump kendisine karşı "Cadı Avı" başlatıldığını söyledi.ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın ABD başkanlığından azledilmesi süreci için resmi soruşturma başlattıklarını açıkladı.



Azil süreci ile ilgili soruşturma, Trump'ın başkanlık gücünü kullanarak Demokrat Parti'nin 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden'ı alt etmek ve tekrar seçilmek için yabancı bir devletten yardım aldığı iddialarına odaklanıyor.



Pelosi azil sürecini başlattıklarını duyurduğu, televizyonlarda yayınlanan açıklamasında, "Başkan hesap vermeli, kimse hukukun üstünde değil" ifadelerini kullandı.



Başkan Donald Trump ise Demokratların başlattığı azil süreci soruşturmasına Twitter üzerinden yanıt verdi. Trump paylaştığı mesajlarda, "Birleşmiş Milletler'de bu kadar önemli bir günde, bu kadar iş yapılan ve başarının olduğu bir günde, Demokratlar bunu bilerek mahvetmek ve Cadı Avı haberleri çöplüğüyle küçük düşürmek zorundaydılar" dedi.



Trump diğer paylaşımlarında "Başkanlık tacizi" ve "Tamamen bir Cadı Avı" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz günlerde gazetelerde Başkan Trump'ın, Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki işleri hakkında yolsuzluk soruşturması açmaları yönünde Ukrayna Devlet Başkanı'nı zorlamak için bu ülkeye ABD yardımını askıya almakla tehdit ettiği yönünde haberler yayımlanmıştı.



Rusya soruşturmasının etkisi Trump'ın üzerindeki azil süreci baskısı Başkan Trump'ın Rusya ile bağını araştıran raporun yayınlanmasından bu yana devam ediyor. Amerikalı Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından iki yıl süren soruşturma sonucu yayınlanan ve Başkan Trump'ın Rusya ile bağlarını araştıran rapor, Trump'ın ekibindeki bazı isimlerin Rus hükümeti ile bağının tespit edildiğini ifade etmiş, ancak yasal suçlama yöneltecek kadar yeterli delile ulaşılmadığı vurgulanmıştı.



ABD Anayasası Kongre'ye, başkanın ihanet, rüşvet veya ağır bir suç işlemesine kanaat getirilmesi halinde görevden alma yetkisi veriyor. Bugüne kadar üç başkan hakkında Kongre'de görevden azil süreci başlatıldı ancak süreç sonunda Kongre tarafından azledilen ve görevden alınan bir başkan olmadı.



AP, AFP/SSB, HT



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