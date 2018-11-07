Demokratlar Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçiler Senatoda Çoğunluğu Kazandı

ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisinde kontrolü ele aldı. Bu Trump'ın kontrol altına almanın yolu olarak görülüyor.

Demokratlar 8 yıldan sonra ilk defa Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmiş oldu. Bu da Trump'ın programını kongrede istediği gibi yürütemeyeceği anlamında geldiği kaydedildi.

Buna karşılık, Trump Senato'da çoğunluğu sağlayarak gücünü artırdı.

Dünkü seçimin Trump için, 2020 seçimlerine kadar bir referandum olarak görülüyor.

Bu seçimin Beyaz Saray'da bulunmayan bir partinin ara seçimlerde büyük kazanç sağlamasını tarihi eğilimini teyit ediyor.

Temsilciler Meclisinde 2007'den 2011'de kadar meclis başkanı olan Nancy Pelosi yeniden Temsilciler Meclis başkanlığını aldı. Nancy Pelosi, yaptığı konuşmada "Size teşekkür ediyorum. Yarın Amerika'da yeni bir gün olacak" dedi.

Geçen 105 yıl içinde görevde bulunan yalnızca 5 başkanın ara seçimlerde ekstra koltuk kazandığı, bunlardan birinin de Trump olduğu kaydedildi.

Temsilciler Meclisin'deki çoğunluğu kazanmak ne anlama geliyor?

Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamak için ihtiyaç duyduğu koltuk sayısından 23 koltuk daha kazandı. Amerikalılar 435 temsilci için oy kullandı.

Demokratlar şimdi Trump yönetimi ve iş ilişkileri hakkında, vergiler menfaat çatışmaları hakkında araştırma açabilecek, kanun planlarını bloke edebilecek. Buna Meksika sınırı boyunca duvar inşa etme teşebbüsü de dahil. Kadın yılı olarak Demokratlar çok sayıda kadın temsilci kazandı.

Alexandria Ocasio-Cortez ve Abby Finkenauer 29 yaşla mecliste şu ana kadar giren en genç temsilci olacaklar.

İlhan OImar ve Raşedi Senatoya giren ilk Müslüman kadınlar, Charice Davids ve Debra Haaland ise Kongreye seçilen ilk Amerikan yerlileri oldu. Bunların tamamının da Demokrat Parti'den seçildikleri kaydedildi.

Senato'da ne oluyor?

Cumhuriyetçiler 100 sandalyeli senatodaki çoğunluğunu 51'den 54'e çıkarttı. Trump, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu sağlamasıyla yönetimini teyit ettirecek ve yargıç atamalarını teyit ettirecek.

Temsilciler Meclisinde kontrolü ele geçiren Demokratlar Donald Trump'ın yasa gündemini bloke edebilecek. Başkanlık kampanyası sırasında Trum'ın Rusya ile gizli görüşme iddiaları ve Trump'ın şahsi finans dosyalarını soruşturmak için anahtar komiteleri olacak.

Cumhuriyetçilerin senatoda çoğunluğu ele geçirmesiyle Trump'ın, yargıçlar dahil bütün tayinleri onaylanabilecek. Trump halen Federal yargıya 84 muhafazakar yargıç atamış durumda. Bunun devam etmesi bekleniyor. - WASHINGTON