Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde siyah çelenkli protesto
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde siyah çelenkli protesto

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın TELE1 ekranlarında Adnan Menderes hakkındaki açıklamalarının ardından "Demokratlar Platormu" üyeleri televizyon binası önünde protesto gerçekleştirerek siyah çelenk bıraktı.

Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde siyah çelenkli protesto
29.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:35

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın TELE1 ekranlarında Adnan Menderes hakkındaki açıklamalarının ardından "Demokratlar Platormu" üyeleri televizyon binası önünde protesto gerçekleştirerek siyah çelenk bıraktı.

TELE1 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu televizyon kanalında dün yaptığı programda, Türkiye Cumhuriyeti 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes hakkında söylediği "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi.." açıklaması yoğun tepkilere yol açmıştı. Açıklamanın ardından bugün, Demokratlar Platformu üyeleri kanalın Sarıyer'de bulunan binası önünde bir araya geldi. Platform üyeleri adına konuşan genel başkan Harun Hınız, "Merdan Yanardağ'ın rahmetlik Menderes için yaptığı hakaretleri kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve kendisine iade ediyoruz" dedi.

"Algı operasyonları devam ediyor"

TELE1 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Yanardağ'a tepki gösteren Harun Hınız, "27 Mayıs 1960 tarihinde Şehit Başvekilimiz Adnan Menderes'i idam sehpasına götürenlerin algı operasyonları, hakaretleri ve alçakça düşünceleri devam ediyor. 27 Mayıs 1960 yılındaki darbenin 60'ıncı yılında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Yassıada'da Rahmetlik Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan adına düzenlenen törenin ardından aynı akşam TELE1 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Yanardağ'ın rahmetlik Menderes için yaptığı hakaretleri kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve kendisine iade ediyoruz. Bugün burada Demokratlar Platformunun yönetim kurulu olarak toplanmış bulunmaktayız. Eğer isteseydik, ülkemizin ve dünyamızın bu olağanüstü gündemi olmasaydı, on binlerce kişiyi buraya toplayarak çok daha şiddetli bir gösteri düzenleyebilirdik. Fakat biz demokrasi ve insan haklarından yana olarak, hiç kimseyi kırmadan incitmeden buraya geldik. Yalnızca, şehit başvekilimize yapılan hakaretleri kınamak ve Merdan Yanardağ'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı TELE 1 Televizyonunun önüne siyah çelenk bırakmak için buradayız. Çelengimizi bırakarak kendilerini protesto edeceğiz" dedi.

"Menderes ile başlayan davayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın soylu yürüyüşüyle devam ettireceğiz"

Platform genel başkanı Harun Hınaz konuşmasının devamında, "Bu zihniyet 74 yıldır milli iradenin sesi olan, milletle devleti barıştıran demokrasi anlayışına, milli iradenin özgürlük vurgusuna, Menderes'ten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar alçakça iftiralarına ve yalanlarına devam etmektedir. Onlar ne yaparsa yapsınlar, bizim gönlümüzdeki Menderes sevgisini, ülke, ezan, bayrak sevgisini asla silemeyecekler. Biz doğru bildiğimiz yolda, milletimizle birlik ve beraberlik, ülkemizin bütünlüğü içerisinde gelecek kuşaklara, Menderes ile başlayan bu davayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın soylu yürüyüşü ile beraber tarihin sonuna kadar devam ettireceğiz. TELE 1 Televizyonunu ve Merdan Yanardağ'ı, yapmış olduğu bu çirkin açıklamaları geri almaya davet ediyoruz ve bu açıklamaları kendi şahsıyla aynı zihniyeti taşıyan bütün unsurlara aynen iade ediyoruz. Menderes sevgimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, az önce ifade ettiğim gibi, tarihe doğru soylu yürüyüşümüze aslanlar gibi devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak basın açıklamasını tamamladı.

Demokratlar Platformu Genel Başkanı Harun Hınız'ın konuşmasının ardından, platform üyelerince TELE1 Televizyonu önüne siyah çelenk bırakılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. Platform üyeleri çelenk bırakılmasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Haber
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Adnan Menderes Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Demet Akbağ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde siyah çelenkli protesto - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 16:36:05. #1.15#
title