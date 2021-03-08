Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Aksakal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Aksakal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:30
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Aksakal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kadın denildiğinde ilk aklımıza gelen 'ana'dır.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kadın denildiğinde ilk aklımıza gelen 'ana'dır. 'Ana' denildiğinde akan sular durur. O, varlık sebebimizdir, aile kavramının temel taşıdır. Varlıklarıyla dayanağımız, yürekleriyle sığınağımızdır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünyada her yıl 8 Mart'ın, emekçi kadınların hak mücadelesi adına kutlandığını belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Kadın denildiğinde ilk aklımıza gelen 'ana'dır. 'Ana' denildiğinde akan sular durur. O, varlık sebebimizdir, aile kavramının temel taşıdır. Varlıklarıyla dayanağımız, yürekleriyle sığınağımızdır. Nazım Hikmet'in dediği gibi 'Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz...' Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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