Demokratik Sistemin İnşası Etiyopya İçin Hayatta Kalma Meselesi"

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkede demokratik bir sistemi inşa etmenin, Etiyopya için "bir seçenek değil, hayatta kalma meselesi" olduğunu söyledi.

Ahmed, ülkeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'i, başkent Addis Ababa'da kabul etti.

Görüşme sonrası Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin, ülkedeki insan hakları ve demokratikleşme sürecine ilişkin meseleleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre toplantıda konuşan Başbakan Ahmed, reformların amacının, insan haklarının korunması, demokrasi kültürünün ve pratiğinin güçlendirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Demokratik sistemi inşa etmek ve demokrasi kültürünü geliştirmek, Etiyopya için bir seçenek değil, bir hayatta kalma meselesidir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin ise ziyareti sırasında toplumun farklı kesimleriyle yaptığı istişarelerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni başbakan Ahmed'i, demokratikleşmeye olan bağlılığından ötürü takdir etti.

Hailemariam Desalegn'in istifası sonrası ay başında başbakanlık koltuğuna oturan Ahmed'in gelmesiyle ülkedeki gergin siyasi atmosfer büyük ölçüde yumuşarken, Oromiya ve Amhara eyaletlerinde, son üç yıldır süren eylemler de son buldu.

Etiyopyalı muhalif gruplar ve insan hakları örgütleri, sık sık hükümeti muhalif siyasilere, gazetecilere ve aktivistlere yönelik insan hakları ihlalleriyle suçluyor.

ABD Temsilciler Meclisi, ay içinde kabul ettiği karar tasarısında, Etiyopya'ya, olağanüstü hali kaldırması, ülkedeki insan hakları ihlallerinin Birleşmiş Milletler tarafından atanan bir raportör tarafından araştırılmasına izin vermesi, tutuklu muhalif, aktivist ve gazetecileri serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.