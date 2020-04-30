Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Doğruyol'dan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve kentteki sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve kentteki sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Doğruyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Koca'nın salgının Türkiye'de tespit edildiği 11 Mart tarihinde itibaren gece gündüz demeden kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirdiğini, yaptığı açıklamalarla fedakar sağlık çalışanlarına her zaman moral ve destek verdiğini ifade etti.

Rakamların her geçen gün azaldığını görmekten mutluluk duyduklarını anlatan Doğruyol, "Bu başarıda hiç kuşku yok ki en büyük katkıyı 7 gün 24 saat görevlerin başında mesai kavramı gözetmesiniz görev yapan sağlık çalışanlarına aittir. İnanıyoruz ki en kısa sürede salgın sona erecek. Vatandaşlarımız hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler." şeklinde konuştu.

Doğruyol, İzmir'in en fazla vaka görülen ikinci kent olduğunu hatırlatırken, bu süreçte İl Sağlık Müdürü Öztop ve sağlık çalışanlarının hayli yoğun mesai harcadığını hatırlattı.

Hastanelerde uygulanan tedavinin yanı sıra malzeme ihtiyacı konusunda da Öztop'un çok başarılı bir yönetim sergilediğini ifade eden Doğruyol, özverili çalışmalarından dolayı bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA