Demokratik Sağlık Sen'den hastanelere ziyaret
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Demokratik Sağlık Sen'den hastanelere ziyaret

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Demokratik Sağlık Sen'den hastanelere ziyaret

İzmir'deki eğitim ve araştırma hastanelerini ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir araya gelen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Maske takmayan, alışveriş adı altında parklarda ve sahillerde zaman geçiren veya otel rezervasyon kodları ile şehirlerarası seyahat eden,...

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İzmir'deki eğitim ve araştırma hastanelerini ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir araya gelen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Maske takmayan, alışveriş adı altında parklarda ve sahillerde zaman geçiren veya otel rezervasyon kodları ile şehirlerarası seyahat eden, eğlence mekanlarında doğum günü kutlamaları gibi etkinlikler düzenleyen sorumsuz insanlar, Covid ile mücadelede sağlık çalışanlarının emeklerini boşa çıkarmaktadırlar" dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, İzmir'deki eğitim ve araştırma hastanelerini ziyaret etti. Sağlık çalışanları ile bir araya gelen Başkan Demircan, "Hastane idarelerini ziyaret ederek başlayan programlarımız daha sonra sendikamızın bir diğer sloganı 'Sıkılmadık el bırakmayacağız' ilkesi ile sağlık çalışanlarımızı görevleri başında ziyaret ederek devam etti. Artan vaka sayıları arkadaşlarımızın iş yüklerini oldukça artırdı. Maske takmayan, alışveriş adı altında parklarda ve sahillerde zaman geçiren veya otel rezervasyon kodları ile şehirlerarası seyahat eden, eğlence mekanlarında doğum günü kutlamaları gibi etkinlikler düzenleyen sorumsuz insanlar, Covid ile mücadelede sağlık çalışanlarının emeklerini boşa çıkarmaktadırlar. Burada 'Atın ölümü arpadan olsun' atasözü aklımıza geliyor. Bu zorlu mücadelede bir taraf başta kendinden olmak üzere eşinden, ailesinden, çocuğundan sevdiklerinden fedakarlık yaparak saatlerce tulum içerisinde görev yapmak durumunda kalırken diğer tarafın sorumsuzca davranması artık antipatiye dönüşmüş durumda. Bunlara bir de yasal engeller, adaletsiz döner sermaye yönetmeliği, ayrımcılık, yemeklerin kalitesizliği, mobbing gibi unsurlarında eklenmesi arkadaşlarımızı daha çok demoralize etmektedir" diye konuştu.

"Mücadelemiz devam ediyor"

Ziyaretlerinde, sağlık çalışanlarına yalnız olmadıkları mesajı verdiklerini ve onların sorunlarını dinlediklerini kaydeden Demircan, şöyle konuştu: "İdareler ile arkadaşlarımız arasında sendikaların asli görevlerinden bir tanesi olan etkili iletişim kurulmasını sağlıyoruz. İdarelerin uhdesinde olan sorunların en kısa zamanda çözümü için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bunların dışında sağlık çalışanı arkadaşlarımızın merkezi yönetim tarafından çözüm bekleyen sorunları var ki bunların çözümü için de mücadelemiz devam ediyor." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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