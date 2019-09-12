Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yük treni raydan çıktı: Onlarca kaçak yolcu öldü

12.09.2019 18:45

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda Tanganyika Gölü yakınlarında bir yük treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İnsani Yardım Bakanı kazada 50 kişinin öldüğünü söylerken, bölge valisi sayının 10 olduğunu savundu.



Nyunzu'dan Nyemba'ya ilerleyen trenin kaçak yolcu taşıdığı tespit edildi. Bir sendika yetkilisi Victor Umba birçok kişinin vagonların arasında sıkışıp kaldığı gerekçesi ile ölü sayısının netleşmediğini ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle