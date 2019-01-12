Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Seçimler Mahkemelik Oldu

Avrupa Birliği Diplomasi Komisyonu, Demokratik Cumhuriyeti'nde 30 Aralık 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenleyen Bağımsız Seçim Komisyonu'ndan (CENI) seçim tutanaklarının açıklamasını istedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görev süresini 2025 yılına kadar uzatmasından önce Ulusal Meclis'in seçimlerin gayri meşru olduğunu iddia ederek darbe çağrısında bulunması üzerine ülkede yaşanan kriz devam ediyor. Yaşanan olayların ardından ülkede 30 Aralık 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları tartışmaya açıldı. Avrupa Birliği Diplomasi Komisyonu, Bağımsız Seçim Komisyonu'ndan (CENI) seçim tutanaklarının açıklanmasını istedi. CENI'nin seçim yasasına uygun olarak çalışmalarına devam ettiğini duyuran AB Diplomatik Sözcüsü Maja Kocijanic ise demokratik sürecin tamamlanması için tüm prosedürlerin doğru uygulaması ve siyasi diyalog yollarının açık kalması talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiği açıklanan Martin Fayulu ise yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Oyların yeniden sayılması talebinde bulunacağını bildiren Fayulu, oyların yüzde 61'ini alarak seçimleri kazandığını iddia etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA