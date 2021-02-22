Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti

22.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:57
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda aralarında İtalyan'ın Kongo Demokratik büyükelçisi Luca Attanasio'nun da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda aralarında İtalyan'ın Kongo Demokratik büyükelçisi  Luca Attanasio'nun da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kişiler arasında İtalyan büyükelçisi Luca Attanasio'nun da bulunduğu açıklandı. Saldırının ülkenin Kanyamahoro kasabası yakınlarında yerel saatle sabah 10.00 civarında  gerçekleştiği  ifade edildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınarken, ölü sayısının henüz bilinmediği ifade edildi. 


- Cumhuriyeti
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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