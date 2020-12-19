Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Batı Sahra'da konsolosluk açtı
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Batı Sahra'da konsolosluk açtı

19.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:12
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Batı Sahra'da konsolosluk açtı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açtı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açtı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin, Batı Sahra'nın Ed-Dahle kentinde konsolosluk açtığı belirtildi.

Açıklamada, açılış töreninin Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Marie Therese Tumba Nzeza'nın katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle birlikte Uyun'da 10 ve Ed-Dahle'de 9 olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülkelerin sayısı 19'a yükseldi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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