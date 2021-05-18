Demokrat Vekil Ilhan Omar'dan ABD'nin İsrail'e son silah satışına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demokrat Vekil Ilhan Omar'dan ABD'nin İsrail'e son silah satışına tepki

Demokrat Vekil Ilhan Omar'dan ABD'nin İsrail'e son silah satışına tepki
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Ilhan Omar, Gazze saldırılarından kısa süre önce İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay veren Joe Biden yönetimine tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Ilhan Omar, Gazze saldırılarından kısa süre önce İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay veren Joe Biden yönetimine tepki gösterdi.

ABD Kongresi'ndeki ilk kadın Müslüman vekillerden Omar, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e hassas güdümlü füze satışına onay veren Biden yönetimini eleştirdi.

Omar, "Biden yönetimi için, şiddetin artması ve sivillere yönelik saldırıların ardından Netanyahu'ya koşulsuz şekilde 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışına izin vermesi şok edici olur." değerlendirmesini yaptı.

"Eğer bu satışa onay verilirse bu, şiddetin devamına yeşil ışık ve ateşkes çabalarına sekte anlamına gelecektir." ifadesini kullanan Omar, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını gördükten sonra ABD yönetiminin söz konusu silah satış onayını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Washington Post gazetesinin dün Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberde, Joe Biden yönetiminin, 5 Mayıs'ta İsrail'e 735 milyon dolar değerinde Müşterek Direkt Taarruz Mühimmatı (JDAM) olarak da bilinen hassas güdümlü füzelerin satışına onay verdiğini Kongreye tebliğ ettiği kaydedilmişti.

Bu satış tebligatının, Kongrede 15 günlük değerlendirme süreci için bekletildiği belirtilen haberde, özellikle de Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının bu satıştan rahatsız olup detaylarına ilişkin bilgi talebinde bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken özellikle progresif kanatta yer alan Demokrat Kongre üyeleri, Biden yönetiminin İsrail politikalarına tepkilerini dile getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkesi desteklediğini ifade etti
Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkesi desteklediğini ifade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Meral Akşener Lale Karabıyık Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Muslera Adem Büyük Şenol Güneş Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demokrat Vekil Ilhan Omar'dan ABD'nin İsrail'e son silah satışına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 07:04:06. #1.14#

title