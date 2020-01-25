Demokrat senatör Wyden: Kaşıkçı cinayeti hakkındaki gizli belgelerin açıklanması için çalışacağım
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Demokrat senatör Wyden: Kaşıkçı cinayeti hakkındaki gizli belgelerin açıklanması için çalışacağım

Senato'nun tek taraflı olarak bazı istihbarat belgelerindeki gizlilik şerhini kaldırma yetkisine sahip olduğunu belirten Wyden, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de öldürülen gazeteci hakkında Trump yönetimini bir rapor yayınlamaya zorlayabileceğini belirtiyor

25.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:13
Demokrat senatör Wyden: Kaşıkçı cinayeti hakkındaki gizli belgelerin açıklanması için çalışacağım

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti senatörlerinden Ron Wyden, Amerikan istihbarat teşkilatını Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki gizli bir dosyayı Başkan 'ın azil davası sonlanmadan yayınlamaya zorlamak için çalışacağını açıkladı.


Senato'nun tek taraflı olarak bazı istihbarat belgelerindeki gizlilik şerhini kaldırma yetkisine sahip olduğunu belirten Wyden, 'ın Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de öldürülen gazeteci hakkında Trump yönetimini bir rapor yayınlamaya zorlayabileceğini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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