Demokrat Partili Durbin: Azil maddesi bir iki gün içinde Senato'ya gönderilebilir

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı olayda, Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesinin bu hafta Senato'ya geleceği ifade edildi. MSNBC televizyonuna konuşan Senato'daki Demokratlar'ın iki numarası Dick Durbin, azil maddesinin "bir iki gün içinde" gönderilmesini beklediğini söyledi. Senatör Durbin, Demokratlar'ın çok yoğun bir takvimin arasına azil yargılamasını nasıl alacakları konusunda bir karar vermesi gerekeceğini ancak bunun bir öncelik olduğunu ifade etti.

TAM KAPSAMLI BİR DURUŞMA MI...

Durbin Kongre'de gazetecilere açıklamasında da, Senato'nun, "kanıtlar ve görgü tanıklarıyla tam kapsamlı bir duruşma" mı yapacağı yoksa "hızlandırılmış" bir süreç mi izleyeceği konusunda henüz kararın verilmediğini söyledi.

"BİDEN'IN BİRLİK MESAJI İLE AZİL SÜRECİ ÇELİŞECEK"

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de azil sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pelosi, Senato'nun azil yargılamasına başlamak için hazır olma durumunu gelecek günlerde Demokratlar'la konuşacağını açıkladı. Pelosi, Biden'ın yemin konuşmasında verdiği birlik sözünün azil yargılamasıyla çelişeceği eleştirileri karşısındaysa olanları unutmanın da "birleştirici" olmayacağına işaret etti. Pelosi, "Dönemin ABD başkanının Kongre'ye karşı isyanın tetiklenmesindeki rolüyle ilgili yargılama için Senato'nun ne zaman hazır olacağını liderlerle konuşacağız" dedi. Pelosi, Başkan Joe Biden'ın yemin konuşmasında verdiği birlik sözünün azil yargılamasıyla çelişeceği eleştirileri karşısındaysa "Bence bunu unutalım ve yolumuza devam edelim demenin birleştirici bir tarafı yok" diye konuştu. Pelosi, Kongre'nin bütünlüğünü korumanın Kongre üyelerinin sorumluluğu olduğunu söyledi.

"ESAS BİRLİĞİMİZİ BU ZELEDELER"

Pelosi, Trump için "Görevden ayrıldığı için kimse bir başkana yönetiminin son aylarında kafasına eseni yapmasının ardından 'bedel ödemeden kurtulacaksın, çünkü biz iyi olmak istiyoruz ve 6 Ocak'ta burada insanların öldüğünü, seçimleri ve demokrasimizi tehdit ettiğini, Anayasamızı lekelediğini unutmak istiyoruz' demez. Hayır, hiç sanmıyorum. Bence esas birliğimizi bu zedeler" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı