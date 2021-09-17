Demokrat Parti'nin eski Bolu il başkanlarında Adem Gümüş, partisinden istifa etti

Demokrat Parti'de bir önceki dönem il başkanlığı yapan Adem Gümüş, beraberindekilerle partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Adem Gümüş, kent merkezinde bir kafede düzenlediği basın toplantısında, 12 Şubat için kongre kararı aldıklarını ancak Genel Başkan Gültekin Uysal tarafından kongrenin ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Kongre yapılması için girişimde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını aktaran Gümüş, "Tüm bu olanlar sonucunda aday olmadan, kongre yapılmadan, mevcut başkan, il başkanı olarak atanmıştır. Gelişmeler üzerine, beraber yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmeyen, büyük Türkiye sevdalısı, ellerindeki tüm imkanları ile bu davayı sırtlayan, bu uğurda evlatlarını, servetlerini yitiren Bolu Demokratları toplu istifa kararı almışlardır." dedi.

Gümüş, kendisiyle, ilk etapta 60'a yakın üyenin istifa ettiğini bildirdi.