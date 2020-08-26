Demokrat Parti Kurutayı'nın Dört Günü ABD'de dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinden önce partilerin adaylarını resmi olarak açıkladığı kurultaylar, coşkulu kalabalıkların katıldığı dev etkinliklerdi.

ABD'de dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinden önce partilerin adaylarını resmi olarak açıkladığı kurultaylar, coşkulu kalabalıkların katıldığı dev etkinliklerdi.. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle Demokrat Parti'nin 2020 kurultayı, sanal ortama taşındı. İşte kurultaydan öne çıkanlar Kaynak: DailyMotion.com