Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu

16.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:36

Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ın katılımıyla yapılan 3. Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren DP İl Başkanı Ekrem Eray Arda yeniden başkanlığa seçildi.

Demokrat Parti'nin İstanbul İl Kongresi, Beşiktaş'ta bulunan Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM YAŞANDI

İstanbul'un bütün ilçelerinden yoğun katılımın yaşandığı kongrede, tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan Ekrem Eray Arda, oy kullanan 217 delegenin 199 geçerli oyuyla yeniden DP İl Başkanı seçildi.

Kongrede bir konuşma da gerçekleştiren Arda, partilerinin gençlik teşkilatında yaptıkları çalışmalarla partilerini geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

İKTİDAR VE MUHALEFETE YÜKLENDİ

Konuşmasında iktidar partisine ve muhalefete eleştirilerde de bulunan Arda, "Ülkemiz geçtiği bu süreçte Meclisteki iktidarı ve muhalefeti birçok basiretsizlik örneği göstermektedir. Ülkede demokrasi, alabildiğine işlemez hale getirilmektedir. Milletimiz ekonomik sıkıntılarla boğuşmakta geçim sıkıntısı çekmektedir. İktidar varlığını sürdürmek adına popülist politikalara yönelerek ülkeyi içinden çıkılmaz bir noktaya götürmektedir. Muhalefet kendi içerisindeki taht kavgaları bir yana iktidara geleyim de sonrasına bakarız tavrıyla neredeyse hiçbir konuda aklı selim hareket etmemektedir. Milletin çıkarına olacak durumlara dahi şuursuz bir tepki vermekte her şeye karşı çıkmaktadır. Fakat çözüm üretememektedir. Örnek verecek olursak Fatih'in fethettiği kadim şehir İstanbul'a, İstanbullunun haline bir bakın.İsimler değişiyor ama yerelde sorunlar hep aynı kalıyor. Deprem sorunu için, trafik sorunu için henüz atılmış hiçbir somut adım yok. Kaynaklar eşit dağıtılmıyor. Ve bu nedenle yoksulluğun ve yolsuzluğun önüne geçilemiyor. İstanbul'da yaşayanların iş ve aş ihtiyacı artarak devam ediyor. Seçimi kazanmak adına verilmiş bilinçsiz vaatler ardından sözünde durulmayan davranışın bariz örneğini yaşamaktayız. Biz siyasette dürüstlük arzu ediyoruz. Ve de vaat ediyoruz. Biz siyasette ahlaklılık istiyor ve vaat ediyoruz. İşte bu nedenle Demokrat Parti, milletin partisidir. İşte bu nedenle Demokrat Parti, halkın iktitarına yürümek demektir."

ÇEKMEKÖY MECLİSİ'NİN TEK DP'Lİ MECLİS ÜYESİ

DP İl Başkanı Ekrem Eray Arda, aynı zamanda Çekmeköy Belediyesi'nin Demokrat Partili tek meclis üyesi olarak mecliste yer alıyor.