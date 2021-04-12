Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu Açıklaması
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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Politika
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Toplumun her kesiminin beklentilerini, hayallerini ortaya dökecek politikalarımızla kademe kademe her noktada vatandaşımızla hemhal olacağız." dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Toplumun her kesiminin beklentilerini, hayallerini ortaya dökecek politikalarımızla kademe kademe her noktada vatandaşımızla hemhal olacağız." dedi.

Kent merkezindeki bir kafede bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Uysal, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin derin bir nefes almaya ihtiyacının olduğunu söyledi.

Partisinin Türkiye'de merkez sağın tescilli adresi olduğunu dile getiren Uysal, "Bu ülkeyi dini, milli demokrasimizin ve cumhuriyetimizin değerleriyle beraber ortak paydada buluşturacak yegana hareket, bu demokrat gelenektir. Milletten aldığımız yetkiyle milletin kürsüsünden seslenerek sonuna kadar milletin, tüyü bitmemiş yetimin, öksüzün, vatandaşın hakkını savunacağız." diye konuştu.

Uysal, Türkiye'nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı olduğunu savunarak "Toplumun her kesiminin beklentilerini, hayallerini ortaya dökecek politikalarımızla kademe kademe her noktada vatandaşımızla hemhal olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Uysal ve beraberindeki partisinin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un atkısı hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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