Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması
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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

08.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:02
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kadınların hak, hürriyet ve adalet mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kadınların hak, hürriyet ve adalet mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti.

Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, demokrasinin hak ve hürriyetler manzumesi olduğunu vurgulayarak Demokrat Parti olarak demokrasinin işlemesi için ilk şartın "kadınların eşit hak, eşit iş ve eşit ücrete ulaşması" olduğunu ve adaletin tesisi için de "kadın haklarının korunması" gerektiğini kaydetti.

Kadın hak ve hürriyetlerinin temini ve gelişimini istinat noktası haline getirmiş Cumhuriyet değer ve kazanımlarına bağlı kalarak demokrasinin herkes için olduğuna inandıklarının altını çizen Uysal, şunları kaydetti:

"Başta şehit annelerinin, Diyarbakır'da nöbet tutan Diyarbakır annelerinin olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, en temel hakları olan yaşam hakları ellerinden alınan, cinayete kurban giden kadınları saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kadınların mücadelesi başarıya ulaşmadan bizlerin demokrasi ve adalet mücadelesi başarıya ulaşmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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