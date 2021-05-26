Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan "27 Mayıs" mesajı Açıklaması
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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan "27 Mayıs" mesajı Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan '27 Mayıs' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne de 15 Temmuz'da bu hain emellerin sahipleri, bu amaçlarına vakıf olamamışlardır.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne de 15 Temmuz'da bu hain emellerin sahipleri, bu amaçlarına vakıf olamamışlardır. Milletimiz kan verdiği hürriyet mücadelesinde, can verdiği vatan toprağında bu amaçlara müsaade etmemiştir, etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Uysal, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 27 Mayıs 1960'ta milletin hür iradesinin örgütlü şekilde gasbedildiğini ve maşaların dışında sorumluların belirlenemediğini belirtti. Demokratların, 27 Mayıs'ta tarihin en aciz, en hain, en habis ruhlu çetesinin saldırısına muhatap olduğuna dikkati çeken Uysal, şöyle devam etti:

"Lakin içeride maşa kullanarak darbe yapanlar, millete karşı duydukları, milletin iradesine karşı duydukları öfke dolayısıyla Demokrat Parti iktidarını da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlıklarında araç kabul etmişlerdir. Amaç milletin cezalandırılması, amaç 14 Mayıs'ta yeniden canlanan 1919 ruhunun yok olmasıdır. Başta 27 Mayıs olmak üzere sonraki her silahlı ya da silahsız müdahalede bu alçak nesebin dilinde hep 'demokrasi' olmuştur."

Uysal, "27 Mayıs darbesi, bir siyasi partiye, oluşuma karşı değil, demokrasi ve adalet fikrine ve kendi kendine yetebilen bir Türkiye'ye karşı yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

"Milletimiz, sahip olduklarını birlik olarak koruyabilecektir"

27 Mayıs darbesinin arkasındaki temel sebebin, Türkiye'nin rekabet etme gücünü artıran, uluslararası alanda ve bölgesinde muhatap alınan, insan yetiştirme kudretine erişmiş, üreten kimliğine karşı durdurulamaz bir haset olduğunu vurgulayan Uysal, darbe adı verilen olayların aslında Türkiye'yi durdurma, geldiği yere gönderme ve mümkünse sindirme girişimi olduğuna işaret etti. Uysal, şunları kaydetti:

"Ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne de 15 Temmuz'da bu hain emellerin sahipleri, bu amaçlarına vakıf olamamışlardır. Milletimiz kan verdiği hürriyet mücadelesinde, can verdiği vatan toprağında bu amaçlara müsaade etmemiştir, etmeyecektir. Birileri hesap yaparken bu hesapları boş çıkarmak adına yapılabilecek yegane şey, demokrasiyi işler kılmaktır. Darbeler için önlem daha fazla demokrasi, daha fazla adalettir. Vesilesiyle 27 Mayıs'taki suç şebekesini, vatan ve millet düşman çeteyi bir kez daha lanetliyorum. Başta partimizin kıymetli isimlerini, abide şahsiyetlerini rahmetle anıyorum. Çelikten bir irade ile darbeci çeteyi yok varsaymış 3. Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Celal Bayar'ı, darbecilere karşı verdikleri milli mücadelede milleti için korkmadan şehadete yürüyen Başbakanımız Ali Adnan Menderes'i ve aziz bakanları Fatin Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı şükranla, minnetle ve rahmet dualarıyla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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