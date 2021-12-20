Kılıçdaroğlu: "Bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal basın toplantısı düzenledi. (4)

Kılıçdaroğlu: Bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz

'İsterseniz oy da vermeyin' diyen Kılıçdaroğlu'ndan çok iddialı sözler: Ülkenin kaderini değiştireceğim

"İsterseniz oy da vermeyin" diyen Kılıçdaroğlu'ndan çok iddialı sözler: Ülkenin kaderini değiştireceğim

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

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