Kılıçdaroğlu: "Bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal basın toplantısı düzenledi. (4)