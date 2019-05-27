Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Düzce'de parti mensuplarıyla iftarda buluştu.

Uysal, 31 Mart seçimlerinin ardından partililerle buluşmak üzere geldiği kentte, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bir otelde düzenlenen iftara katılan Uysal, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin geride kaldığını ve bu seçimlerin muhasebesini yaptıklarını söyledi.

Anadolu'da partililerle bir araya geldiklerini ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin değerlerine, varlığına sahip çıkmalıyız. Bu anlayış içerisinde, ramazan ayı ikliminde Anadolu'nun her noktasında, mücadele arkadaşlarımızla beraber olmaya, hemhal olmaya gayret gösteriyoruz. "

Uysal, vatandaşlar için ellerinden gelen gayretle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA