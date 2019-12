Demokrat Parti Genel Başkanı kıratla karşılandı

08.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:53

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il kongresi için Balıkesir'e geldi. Kongrenin yapılacağı salonun bulunduğu sokağın başında kıratla karşılanan Gültekin Uysal, partililerle kucaklaşarak geçmişin emanetine sahip çıktıklarını söyledi.



Demokrat Parti'nin çok partili siyasi hayatla birlikte Türkiye'yi değiştirdiğini belirten Genel Başkan Gültekin Uysal, ülkede köyde yaşayanlarla kentte yaşayanları aynı hizmetlerde Demokrat Parti'nin buluşturduğunu ifade etti.



Gültekin Uysal: "Büyük bir geçmişin içinden geliyoruz"



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, "Büyük bir geçmişin içinden geliyoruz. Elbette ki millet olarak da bir büyük geçmişin içerisinden geliyoruz. Balıkesir'imiz de dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde berraklaşmış, billurlaşmış bir iradeyle beraber bir milletin feraha ermesi, kurtuluşu için dualarını vermiş, kanlarıyla, canlarıyla şehit olmuş tüm büyük ruhları bir kez daha manevi huzurlarında Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'de önlerinde saygıyla eğiliyorum. Öncelikle gerçekleştirdiğimiz bu kongrenin partimize yakışır bir şekilde, sadece usulü tamamlama işlemi değil, aynı zamanda manasına talip olduğumuz demokrasi fikrini kendi içinde, hatta kendi işleyişinde de azami noktaya çıkarmış, medeni usullerle beraber parti içi meselelerini, ülke meselelerini, insanlığın meselelerini konuşabilen bir zemin olması ümidiyle hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



"Dün yaptık bugün de yaparız"



Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde Türkiye'ye büyük hizmetlerin yapıldığını belirten Gültekin Uysal, "Demokrat Parti olarak; dünden bugüne iki asırlık yürüyüşümüz içerisinde her tarihi eşikte olduğu gibi geleneğimizin de üzerine düştüğü her noktada yeniden bir derinlik ve boyut katmak adına milletimizin sıçrama hamlelerini icra edebilmesi adına çok partili hayatla beraber başladığımız bu yolculukta her daim yönünü millete dönmüş, milletin vicdan hizasında durmuş, devlete göre milleti şekillendiren değil, millete göre devleti şekillendiren bir anlayış içerisinde siyasetimizin merkezine insanı koyarak, milleti koyarak, milletin değerlerini koyarak bu ülkenin ortak paydasındaki manevi değerlerini koyarak bu ülkenin güçleri haline getirdiği demokrasimizi ve cumhuriyetin değerlerini koyarak Yüce Atatürk'ün bize emanet ettiği bu büyük ülkeyi saygın bir ülkenin vatandaşları olarak hayatımızı idame ettireceğimiz çağla kucaklaştırmak istiyoruz. Evet, dün yaptık. Türkiye'nin kıt kanaat sahip imkanlara sahip olduğu dönemlerde büyük sıçrama hamlelerinin altına imzamızı koyduk. Şehirlerinde bu ülkenin insanları hangi şartlarda yaşıyor ise köyünde, kasabasında yaşayan insanlarımız da o şartlarda yaşayacak dedik, hizmetleri ayağına götürdük" ifadelerini kullandı.



Kongrede üç aday yarıştı



Türkiye'deki siyasi ve ekonomik durumları da değerlendiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kongrenin açılışından sonra Balıkesir'den ayrıldı. Gültekin Uysal'ın da katıldığı kongrede Erol Taşkesen, Tamer Alver ve Işın Gümüşyay aday olarak yarıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA