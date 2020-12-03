Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kimdir?
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kimdir?

03.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:35
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kimdir?

Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilecek olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kimdir?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak olan ziyaret sebebi ile gündemde. Peki, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kimdir?

GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

Gültekin Uysal, 1976, Afyonkarahisar'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldı.

2003-2005 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nin Afyonkarahisar il başkanı oldu.

2005'te gerçekleştirilen DYP kongresinde de genel idare kurulu üyeliğine getirildi.

2007 yılında da yapılan seçimlerde milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde de genel başkanlığı yapan Uysal, aile şirketi Reisoğlu Mermer'de de çalışma hayatını sürdürdü. Bunun yanında Türk Ocağı Afyonkarahisar Şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonları gibi kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı.

Ayrıca Türkiye Günlüğü ile Piyasa dergilerinde de çeviriler yayınladı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 14:45:06. #1.14#
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