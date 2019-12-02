Demokrat Parti'den 'Türkiye İçin Demokrasi' Çağrısı
TBMM çatı altında tek sandalyeyle temsil edilmekte olan Demokrat Parti, mevcut sistem yerine parti genel başkanlığıyla Cumhurbaşkanlığı'nın ayrı olması şartıyla demokratik sisteme geçiş çağrısında bulundu.
02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47
TBMM çatı altında tek sandalyeyle temsil edilmekte olan Demokrat Parti, mevcut sistem yerine parti genel başkanlığıyla Cumhurbaşkanlığı'nın ayrı olması şartıyla demokratik sisteme geçiş çağrısında bulundu
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Demokrat Parti'den 'Türkiye İçin Demokrasi' Çağrısı