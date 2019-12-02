Demokrat Parti'den 'Türkiye İçin Demokrasi' Çağrısı

02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47

TBMM çatı altında tek sandalyeyle temsil edilmekte olan Demokrat Parti, mevcut sistem yerine parti genel başkanlığıyla Cumhurbaşkanlığı'nın ayrı olması şartıyla demokratik sisteme geçiş çağrısında bulundu