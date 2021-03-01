Demokrat Parti, Beypazarı'nda kongre hazırlıklarına başladı
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Demokrat Parti, Beypazarı'nda kongre hazırlıklarına başladı

01.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:09
Demokrat Parti, Beypazarı'nda kongre hazırlıklarına başladı

Demokrat Parti (DP) Ankara İl Başkanı Selami Genel, Beypazarı ilçesinde kongre hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

Demokrat Parti (DP) Ankara İl Başkanı Selami Genel, Beypazarı ilçesinde kongre hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

Genel, Beypazarı İlçe Başkanı Hüseyin Atak'ın ölümüyle boşalan İlçe Başkanlığı için kongreye gideceklerini söyledi.

İlçede üye kayıtlarının yapılmasının akabinde kongreye gideceklerini aktaran Genel, "Beypazarı bilindiği gibi eskiden Adalet Partisi'nin kalesi konumundaydı. Bu kalede yeniden bir araya gelerek, DP'nin her alanda temsilini sağlamaya çalışacağız. 16 Mart'ta kongreye gideceğiz." dedi.

Genel, kongrenin ardından belirlenen yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulunun herkesin gönlüne girmeye, dokunmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:09:32. #1.14#
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