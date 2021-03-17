Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığına Enver Atak seçildi
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Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığına Enver Atak seçildi

17.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:42
Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığına Enver Atak seçildi

Demokrat Parti Beypazarı İlçe 3. Olağan Kongresinde Enver Atak, ilçe başkanlığına seçildi.

Demokrat Parti Beypazarı İlçe 3. Olağan Kongresinde Enver Atak, ilçe başkanlığına seçildi.

Parti Genel Başkan Yardımcısı Melih Aktaş, Ankara İl Başkanı Selami Genel ve ilçe başkanlarının katılımıyla yapılan kongrede tek liste ile seçime gidildi.

Enver Atak'ın ilçe başkanlığı görevine seçildiği kongrede konuşan İl Başkanı Genel, salgın nedeniyle kısıtlı katılımla bir kongre düzenlendiğini belirtti.

Genel, parti olarak büyümelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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