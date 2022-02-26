Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı

Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ve partililerin katılımıyla açıldı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ve partililerin katılımıyla açıldı.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ilçe başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada akaryakıta dün akşam Türkiye tarihinin en büyük zamanının geldiğini söyledi.

İktidarın halka sürekli tozpembe hayal gösterdiğini ifade eden Cemal Enginyurt, şunları kaydetti:

"Mazotun son altı aydır 6 liradan 17 liraya çıkması, elektriğin yüzde 127 görünür zam. Aslında her ay faturalarda değişikliği yaşıyorduk. Biliyorsunuz, dün açıklanan Avrupa rakamlarıyla, Türkiye olarak Avrupa'da birinci olduk zamlarla. Akaryakıt zamları Beypazarı genelinde ve Türkiye genelinde çiftçimizi vurdu."

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title