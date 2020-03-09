Demokrat Parti Adaylık Yarışında Bundan Sonra Ne Olacak?
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Demokrat Parti, Joe Biden, Güncel

Demokrat Parti Adaylık Yarışında Bundan Sonra Ne Olacak?

Demokrat Parti'de Süper Salı'nın ardından gözler şimdi 10 Mart'ta 6 eyalette yapılacak ön seçimde.

09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46

Demokrat Parti'de Süper Salı'nın ardından gözler şimdi 10 Mart'ta 6 eyalette yapılacak ön seçimde. Joe Biden 10 Mart'taki ön seçime de iddialı giriyor. Özellikle Michigan eyaleti Biden ve Bernie Sanders için oldukça önemli

Demokrat Parti Adaylık Yarışında Bundan Sonra Ne Olacak?

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Demokrat Parti Adaylık Yarışında Bundan Sonra Ne Olacak?

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