Demokrat Parti Adaylık Yarışında Bundan Sonra Ne Olacak? Demokrat Parti'de Süper Salı'nın ardından gözler şimdi 10 Mart'ta 6 eyalette yapılacak ön seçimde.

Demokrat Parti'de Süper Salı'nın ardından gözler şimdi 10 Mart'ta 6 eyalette yapılacak ön seçimde. Joe Biden 10 Mart'taki ön seçime de iddialı giriyor. Özellikle Michigan eyaleti Biden ve Bernie Sanders için oldukça önemli