Demokrat Parti Adaylık Yarışında Bundan Sonra Ne Olacak?
Demokrat Parti'de Süper Salı'nın ardından gözler şimdi 10 Mart'ta 6 eyalette yapılacak ön seçimde.
09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46
Demokrat Parti'de Süper Salı'nın ardından gözler şimdi 10 Mart'ta 6 eyalette yapılacak ön seçimde. Joe Biden 10 Mart'taki ön seçime de iddialı giriyor. Özellikle Michigan eyaleti Biden ve Bernie Sanders için oldukça önemli
Kaynak: DailyMotion.com
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