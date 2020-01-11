Demokrat lider Pelosi: Trump'a yönelik azil maddelerini Senato'ya yolluyoruz
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil maddelerinin Senato’ya gönderilmesini onayladı. Bundan sonraki süreçte Trump’ın yargılanması Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoda yapılacak
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil maddelerinin Senato'ya gönderilmesini onayladı. Bundan sonraki süreçte Trump'ın yargılanması Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da yapılacak.
Meclis grubuna gönderdiği mektupta Pelosi, Yargı Komitesi Başkanına "gelecek günlerde senatoda savcı rolünü üstelenecek Demokrat senatörlerin seçimi yapılacağı bilgisi ilettiğini" bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle