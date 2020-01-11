Demokrat lider Pelosi: Trump'a yönelik azil maddelerini Senato'ya yolluyoruz
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Demokrat lider Pelosi: Trump'a yönelik azil maddelerini Senato'ya yolluyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil maddelerinin Senato’ya gönderilmesini onayladı. Bundan sonraki süreçte Trump’ın yargılanması Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoda yapılacak

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
Demokrat lider Pelosi: Trump'a yönelik azil maddelerini Senato'ya yolluyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan hakkındaki azil maddelerinin Senato'ya gönderilmesini onayladı. Bundan sonraki süreçte Trump'ın yargılanması Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da yapılacak.


Meclis grubuna gönderdiği mektupta Pelosi, Yargı Komitesi Başkanına "gelecek günlerde senatoda savcı rolünü üstelenecek Demokrat senatörlerin seçimi yapılacağı bilgisi ilettiğini" bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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