Demokrat başkan adayı Joe Biden: "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Demokrat başkan adayı Joe Biden: "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz"

07.11.2020 08:03 | Son Güncelleme: 07.11.2020 08:06
Demokrat başkan adayı Joe Biden:

ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, sayılan oyların seçimi kazanacaklarını gösterdiğini belirterek, "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz.

ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, sayılan oyların seçimi kazanacaklarını gösterdiğini belirterek, "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz." dedi.

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde yeni bir açıklama daha yaptı.

ABD tarihinde 74 milyon ile en fazla oyu aldıklarını ifade eden Biden, Arizona eyaletini son 24 yılda, Georgia'yı ise son 28 yılda kazanan ilk Demokrat aday olacağını söyledi.

Sayılan oyların bu yarışı kazanacaklarını gösterdiğini anlatan Biden, "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Amerikan halkının kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılıkla mücadele için yetki verdiğini dile getiren Biden, destekçilerinden sakin kalmasını istedi.

Biden, "Demokrasi işliyor. Oylarınız sayılacak. Oy sayımını durdurmaya çalışsalar da bunun olmasına müsaade etmeyeceğim." diye konuştu.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor
ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor
ABD'de Demokratların başkan adayı Biden oyunu kullandı
ABD'de Demokratların başkan adayı Biden oyunu kullandı
Son dakika... Demokrat başkan adayı Biden: 'Seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz'
Son dakika... Demokrat başkan adayı Biden: "Seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Mesut Yılmaz Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Uğur Mumcu Yıldız Tilbe Burak Özçivit İkbal Gürpınar
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Sinan Gümüş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Avrupa Deprem Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demokrat başkan adayı Joe Biden: "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 08:07:25. #1.15#
title