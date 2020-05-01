Demokrat aday adayı Biden'dan cinsel taciz iddialarına yanıt: Kesinlikle yaşanmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların muhtemel başkan adayı Joe Biden eski bir çalışanının cinsel taciz iddialarını reddetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların muhtemel başkan adayı Joe Biden eski bir çalışanının cinsel taciz iddialarını reddetti.

Biden'ın Senato'daki eski çalışanlarından biri olan Tara Reade 1993 yılında o sıralar Delaware Senatörü olan Biden'ın rızası olmadan kendine dokunduğunu ve bunu o zamanki amirlerine şikayet ettiğini ileri sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle