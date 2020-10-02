'Demokrasiye asıl darbe, yerel yönetimleri teröre destek kapısı olarak kullanmak'
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'Demokrasiye asıl darbe, yerel yönetimleri teröre destek kapısı olarak kullanmak'

02.10.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:53
'Demokrasiye asıl darbe, yerel yönetimleri teröre destek kapısı olarak kullanmak'

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren açıklamasıyla ilgili, "Asıl demokrasiye darbe, yerel yönetimleri teröre destek kapısı olarak kullanmaktır" dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren açıklamasıyla ilgili, "Asıl demokrasiye darbe, yerel yönetimleri teröre destek kapısı olarak kullanmaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasını 'Demokrasiye açıkça darbe yapmaktır' sözleriyle eleştirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından, eleştirinin yer aldığı haberi paylaşıp, Torun'u etiketleyerek, şunları kaydetti: "Asıl demokrasiye darbe, yerel yönetimleri teröre destek kapısı olarak kullanmaktır. Demokrasiye bağlı, kanunlara uyan belediyelerle terörü destekleyen belediyeleri, kanunların bakanlığımıza verdiği yetkiyle birbirinden ayırdığımız için teşekkür etmeniz gerekir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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