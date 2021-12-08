Demokrasi Zirvesi Tartışma Yarattı

ABD Başkanı Joe Biden, 9- 10 Aralık tarihlerinde sanal ortamda düzenlenecek Demokrasi Zirvesi kapsamında dünya liderlerini, sivil toplumu ve özel sektörü biraraya getirecek. Ancak gerek davetli ülkeler listesi gerekse zirvenin amacı ile ilgili belirsizliklerle ilgili tartışmalar sürüyor

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