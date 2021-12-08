Demokrasi Zirvesi Tartışma Yarattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demokrasi Zirvesi Tartışma Yarattı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, 9-10 Aralık tarihlerinde sanal ortamda düzenlenecek Demokrasi Zirvesi kapsamında dünya liderlerini, sivil toplumu ve özel sektörü biraraya getirecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 9- 10 Aralık tarihlerinde sanal ortamda düzenlenecek Demokrasi Zirvesi kapsamında dünya liderlerini, sivil toplumu ve özel sektörü biraraya getirecek. Ancak gerek davetli ülkeler listesi gerekse zirvenin amacı ile ilgili belirsizliklerle ilgili tartışmalar sürüyor

Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

 Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda 'güçlü ekonomik yaptırım' sinyali

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda "güçlü ekonomik yaptırım" sinyali

 Putin-Biden görüşmesi sona erdi! Gergin geçmesi beklenen görüşmede liderlerden sıcak mesajlar

Putin-Biden görüşmesi sona erdi! Gergin geçmesi beklenen görüşmede liderlerden sıcak mesajlar

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title