Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi yerelde başlar, yerelde eğer demokrasiyi güçlü tutarsak, Ankara'yı da güçlü tutarız. Buna çok dikkat edip hassasiyeti unutmayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Teşkilat Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve partililer katıldı.

"TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE BASTIK VE İMHA ETTİK, İMHA EDİYORUZ"

Toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin belediyelerde bakacak olursak neredeyse son çeyrek asırlık merkezi hükümette, son 16 yıllık dönemine günahıyla sevabıyla hep birlikte imza attık. Elbette bugünlere kolay gelmedik. Yeri geldi vesayetin kıskacında boğulmaya çalışıldık. Hep birlikte yekvücut olarak bu cendereden çıkmayı başardık. Yeri geldi sokaklardan kaos çıkartılarak, yeri geldi çukurlarla ülkemizin birliği tehdit edilerek, yeri geldi emniyet yargı kumpasıyla, yeri geldi doğrudan darbe girişimiyle yıkılmak istendik. Milletimizle gönül gönüle ele ele vererek hepsinin üstesinden geldik. Yetmedi, envayi çeşit terör örgütünü sınırlarımıza ötesinde üzerimize saldılar. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik, sözümüzde durduk teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz. En son ekonomi silahını çektiler kur faizi, enflasyonu kurşun gibi üzerimize yağdırdılar. Ülkemizde 16 yıldır temin ettiğimiz güçlü alt yapı ve sürekli bir şekilde aldığımız tedbir sayesinde bunu da kontrol altına aldık. Bütün bu başarıları sizlerle kuruluşundan bu yana birlikte yol yürüdüğümüz değerli dava arkadaşlarımla, kader arkadaşlarımla beraber başardık" dedi.

"YERELDE DEMOKRASİYİ GÜÇLÜ TUTARSAK ANKARA'YI DA GÜÇLÜ TUTARIZ"

Seçimler kadar meclisi oluştururken de titizlikle çalışacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda tüm ilçelerimize salondaki tüm kardeşlerimiz adayı olarak göndermek mümkün değil. 39 belediye başkan adayı tespitiyle bu yola çıktık. Eledik, seçtik ve karar verdik. Daha önce yapmış kardeşlerim var. Bu dönem bir nöbet değişikliğiyle başka arkadaşlarımızı adaylığa getirildiği yerler var. Yerel seçimler belediye başkan seçimi değildir. Bunun yanında büyükşehirlerde belediye meclis üyelikleri de var. Bu üyeliklerde sık eleyip sık dokuyacağız. Buralarda kariyeriyle, gerek se de ana kademeden kadın kollarından hem de gençlik kollarından bu zincirin içerisinde görev alması gereken arkadaşlarımız olacak. Meclis üyeliklerinde hassasiyetimiz tam göstermek suretiyle güçlü bir meclis listesi ortaya koymalıyız. Başta il başkanımız olmak üzere büyükşehir belediye başkan adayımız, ilçe adaylarımıza ve üyelere açık ve net söylüyorum. Meclis listeleri hazırlanırken, adeta burada bir zincir, hepsi burada temsil edilecek. Engelli kardeşlerimiz bile bu listelerde yerini almalıdır. Bu şekilde güçlü bir meclis listesi oluşturmalıyız. Halk baktığı zaman güçlü olduğunu görmelidir. Ayrıca halkımızın hassasiyetleri var, bu benim memleketlim, gibi düşünenlerde orada kendini görmelidir. İstanbul kozmopolit ve 81 vilayetin adeta rengini gördüğü bir ildir. Böyle bir ilde bu hassasiyetleri de dikkat edeceğiz. Bu hassasiyetlerle meclis listesi hazırlayacağız. Bu toplumun yüzde 51'i bayan, bu hassasiyet üzerinde liste hazırlayacağız. Türkiye de gençlere en önemli yeri veren siyasi parti biz olduğumuza göre buna da dikkat edeceğiz. Gençlerin seçilme hakkını 18'e indirdik. Bunu biz yaptığımıza göre onlara biz adeta yerel parlamentoların içinde yerini vermemiz lazım. Verelim ki gelecekte TBMM'ye bu tecrübe ile hazırlansınlar. Seçim gezisi zaferi milletimizle paylaşarak, yeni bir heyecanla daha çok çalışacağız. Demokrasi yerelde başlar, yerelde eğer demokrasiyi güçlü tutarsak, Ankara'yı da güçlü tutarız. Buna çok dikkat edip hassasiyeti unutmayacağız" dedi.

"MERKEL İSTANBUL'A BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞINI TEBRİK ETTİ"

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul sadece sanatıyla, kültürüyle, ekonomisiyle, sporuyla değil, insanıyla ve onunla mana bulan siyasetiyle de Türkiye'nin en renkli, en zengin, en kapsayıcı ve en büyük şehridir. Bu şehrin mahalli idareler yönetimine sahip olmak demek, sadece sıradan bir belediye başkanlığına sahip olmak değildir. Hepimizde biliyoruz ki İstanbul bunun çok ötesinde, bir anlama sahiptir. Bugün sayın Merkel'le bir görüşmem vardı. Binali beyi ilan ettiğimiz duymuş. İstanbul'a da Binali Yıldırım beyi aday olarak koymuşsunuz dedi. Tebriklerini bildirdi. Olay burası İstanbul, İstanbul'a seçilecek olan ismin ne kadar olduğunu anlatmak için bunu ifade ediyorum. İstanbul sıradan bir şehir değil. Bu seçimde inşallah 39 ilçede gümbür gümbür gelmemiz lazım" diye konuştu.

"ÜLKENİN GEÇMİŞİ GİBİ GELECEĞİNE DE DAMGA VURACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Gençlere çok görevin düştüğünü söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1994 yılında öylesine harap, perişan, ihmal edilmiş şekilde aldım ki yaptığımız her hizmeti gösterme ve anlatma imkanı bulduk. Bu şehirde belediyeyi devraldığımızda ilkokula başlayan çocuklar şimdi 30 yaşına bastılar. Eski İstanbul'u ve o dönemi hatırlayan insanların sayısı her geçen gün azalıyor. İstanbul halkıyla kurduğumuz parametreleri değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Dünya, Türkiye, İstanbul değişirken, bizim yerimizde saymamız işin tabiatına aykırıdır. Özellikle 18-35 arasındaki kuşağa kendimizi daha iyi anlatmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Onun için gençler göreviniz ağır. Genç arkadaşlara o çöp yığınlarını, o havayı soluyamadığımız günleri. Susuzluğu anlatmanız lazım. Eski Türkiye'yi bizzat yaşamamış olanlara anlatmaya devam edeceğiz. Biz öyle bir Türkiye'den geldik ki yaşamadan bilinmesi mümkün değildir. Yeni nesillerin beklentilerine cevap verecek bir siyaset dili ve tarzı geliştirmeliyiz. İstanbul bu yeni açılım için en önemli yerdir. Burada başarırsak her yerde yaparız. Bütün adayların kampanyalarında bunlar olmalıdır. İnşallah ülkemizin geçmişi gibi geleceğine de damga vuracağımıza inanıyorum. Her AK Partili büyük ve güçlü Türkiye davasının hesapsın kitapsız kayıtsız şartsız bir neferidir. Bu öyle bir davadır ki tarih boyunca devlet adamları çile çekmiş eser ortaya koymuşlardır" şeklinde konuştu.

"BİZİM BİR GÖREVİMİZDE ALLAH'TAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZ DİYEN ZİHNİYETİN MENSUPLARINDA KORUMAKTIR"

AK Partililerin sürekli olarak geliştirilmeliyiz diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allahtan korkmaz, kuldan utanmaz diye tip vardır. Her yerde olduğu gibi siyasette vardır. Bizim görevimiz de ülkemizi ve milletimizi 'Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz diyen bu zihniyetin mensuplarından korumaktır. Kendimizi her alanda sürekli olarak geliştirmeliyiz. Bizim gözümüzde her AK Partili seçim sürecinde milletimizi birikim ve çalışkanlığımızın yanı sıra değerlerimizle etkilemeliyiz. Kendi değerlerini yaşamayan insan mutlaka bir değer silsilesini hayatına aktarıyor demektir. Sadece sözde değil, özde milli ve yerli olduğumuzda milletimizin bizi daha fazla hüsnü kabulle kucakladığını göreceğiz. İnşallah bu tür vesileler böyle bir fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA