Demokrasi yanlısı protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Esvatini'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Demokrasi yanlısı protesto gösterilerinin şiddet eylemlerine dönüştüğü Esvatini'de, yerel saatle 18.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkmak yasaklandı.

Demokrasi yanlısı protesto gösterilerinin şiddet eylemlerine dönüştüğü Esvatini'de, yerel saatle 18.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkmak yasaklandı.

Kenya merkezli basın kuruluşu Nation'ın haberinde, Esvatini hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek akşam 18.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiği belirtildi.

Haberde, hükümet tarafından ülkedeki internet sağlayıcı firmalara, hizmetlerine ara vermeleri talimatı verildiği ifade edildi.

Kral 3. Mswati'nin kaçtığı iddiaları yalanlandı

Ülkedeki rejim karşıtı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşmesi sonucu Esvatini Kralı 3. Mswati'nin ülkeyi terk ederek Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geçtiği iddia edilmişti.

Başbakan Vekili Themba Masuku yaptığı açıklamada, kralın ülkeden ayrıldığı iddialarını yalanladı.

Masuku, son birkaç gün içinde gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğünü, göstericiler tarafından birçok mülkün tahrip edildiğini, iş yerlerinin yağmalandığını belirtti.

Hükümetin olayların yatışması için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Masuku, halka itidal çağrısında bulundu.

Demokratik seçim hakkı talep ediliyor

Mutlak monarşi ile idare edilen Güney Afrika ülkesi Esvatini'de demokrasi yanlısı gösteriler bir süredir devam ediyor.

Göstericiler, başbakanın, bakanların ve yargıçların doğrudan kral tarafından atandığı ülkede demokratik seçim hakkı talep ediyor.

26-27 Haziran'da polisin sert müdahalesi nedeniyle bazı göstericiler yaralanmıştı.

Bazı göstericilerin dün gece OK Food mağazalarını kundaklaması kaosa neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik