DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI TÖRENLE AÇILIYOR (1)
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DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI TÖRENLE AÇILIYOR (1)

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI TÖRENLE AÇILIYOR (1)
27.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:38

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Adanın ziyarete açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, siyasiler, askeri yetkililer ve davetliler katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tören öncesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra törenin yapılacağı Adnan Menderes Kongre Merkezi'ne geldi. Tören piyanist Emir İlgen'in konseriyle başladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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