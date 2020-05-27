(DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI TÖRENLE AÇILDI
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(DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI TÖRENLE AÇILDI

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak törenle açıldı.

(DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI TÖRENLE AÇILDI
27.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:53

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak törenle açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacağına inanıyorum" dedi. 

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıldı. Adanın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, siyasiler, askeri yetkililer ve davetliler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tören öncesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra törenin yapılacağı Adnan Menderes Kongre Merkezi'ne geldi. Tören, piyanist Emir İlgen'in konseriyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. 

"ALINLARINDAKİ KARA LEKE HİÇBİR ZAMAN SİLİNMEYECEKTİR"Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menderes'i ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi. Her üç kahraman da idam sehpasına gurur ve inançla yürüdü" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Yassıada'yı da Yaslıada'yı da tarihe gömüp burasını Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirmeyi kararlaştırdık. Bu da bize nasip oldu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, geçmişten bugüne verilen istiklal ve istikbal mücadelesiyle gönüllerdeki hasbi sevginin nişanesi olacaktır" şeklinde konuştu. 

FATİH SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILACAK Fatih Sondaj Gemisiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli bir bilgi paylaştı. "Kaç tane sondaj gemimizin Akdeniz'de olduğunu bilmeyecek kadar bunlar cehalet timsalidir. Fatih sondaj gemimiz 29 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e açılacak" diye konuştu. "Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize 'Suriye'de, İdlib'de, Libya'da ne işiniz var diyorlar. Ne işimiz var?' Buralarda ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız" diye konuştu.

"TARİHİ BİR YÜZLEŞME VE YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreninde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Yassıada'nın bu yeni yüzü sıradan bir imar ve peyzaj çalışması değil, tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır. Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. "DEMOKRASİ MİLLİYETÇİLİĞİN İKİZ KARDEŞİDİR"Törende konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Adaletin fişi çekilmiş, Türkiye'nin bir dönemi delik deşik edilmiştir. Burada sadece 1950-1960 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir. Yassıada'nın menfi isminin değiştirilmesi, menfur izlerinin silinebilmesi maksadıyla 2013 yılında önemli bir adım atılmıştır. O tarihte "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" ismi Yassıada'ya verilmiş, bu şekilde tarif ve takdim edilmeye başlanmıştır. 27 Mayıs'ın 60.yıldönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir" şeklinde konuştu. "Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da şudur" diyen Bahçeli şöyle devam etti:  "Ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir. Bu yürek oldukça, bu yüksek duruş varlığını korudukça hiçbir demokrasi düşmanı, hiçbir millet muhalifi tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi belini doğrultamayacak, başını kaldıramayacak, kaldırsa bile cezasını çekecektir. Şimdiye kadar bizim inancımız ve ilkesel beyanımız hiç değişmemiştir: Demokrasi milliyetçiliğin ikiz kardeşidir. Biri olmadan diğerinin varlığı hayaldir. Sandık milli iradenin beşiği, demokrasinin muharrik ve müstesna gücüdür. Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda ve silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur. Türk milletinin basiret ve dirayeti, bundan böyle hiçbir gayri meşru gayeye izin ve icazet vermeyecektir."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar müze dışına çıktı. Hazırlanan alanda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu. Okunan duayla kurdele kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törene katılanlar Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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