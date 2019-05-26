"Demokrasi ve Özgürlükler Adası" tanıtım filmi

"Demokrasi ve Özgürlükler Adası" tanıtım filmi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı. Erdoğan, adayla ilgili hazırlanan tanıtım filmini izledi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası tanıtım filmi
Kaynak: AA
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