Demokrasi ve Özgürlükler Adası Milli İrade sempozyumuna kimler katılacak? Hangi isimler konuşma yapacak? Demokrasi ve Özgürlükler Adası Milli İrade sempozyumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM başkanı Mustafa Şentop ve MHP lideri Bahçeli ile birlikte birçok siyasetçi katılım gerçekleştirecektir. Peki kimler konuşma yapacak tüm detayları haberimizde paylaşalım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade sempozyumu için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen Milli İrade Sempozyumuna katılmak üzere helikopterle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi. Sempozyumun açılışına; - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, - MHP lideri Devlet Bahçeli, - Eski Başbakan Tansu Çiller, - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, - Bazı milletvekilleri, - Yüksek yargı temsilcileri, - Akademisyenler, - STK temsilcileri katılacaktır. Darbe yargılamalarıyla hukuk cinayetlerinin işlendiği adada gerçekleştirilecek tarihi program önemli bir buluşma olacak. Bu programla eski adıyla Yassıada yeni ismiyle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeni bir döneme başlayacak.