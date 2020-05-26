Demokrasi ve Özgürlükler Adası için kamu spotu hazırlandı
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası için kamu spotu hazırlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılacak Yassıada için İletişim Başkanlığınca kamu spotu hazırlandı.

26.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:51

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılacak Yassıada için İletişim Başkanlığınca kamu spotu hazırlandı.

1960 darbesi sonrası Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla neticelenen yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60. yıl dönümünde açılacak.

Açılış için hazırlanan kamu spotunda kamu spotunda, "Demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor. Ada darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken, dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Demokrasinin feneri karanlığı aydınlatıyor." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde darbe yargılamalarına dair bölümler bulunurken, adada yapılan yenilemeler ve donatılar hakkında bilgiler aktarıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle darbenin yıl dönümünde adanın açılışı gerçekleştirilecek.

Türk demokrasi tarihinin kara günlerinden birisiydi; 27 Mayıs 1960. 2015 yılında başlanan çalışmalarla çehresi değişen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı 27 Mayıs askeri darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek, MHP lideri Devlet Bahçeli de açılışa katılacak. Kabine üyeleri ve askeri yetkililer de törende yer alacak.

103 bin 750 metrekarelik alana sahip adada demokrasi ve şehitler anıtı, açık hava müzesi, demokrasi parkı, sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor. Yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası için kamu spotu hazırlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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