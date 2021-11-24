Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı - Haberler
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Heybeliada'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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