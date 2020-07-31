Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassıada) açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan teknenin, emniyetli bir şekilde Küçükyalı'ya çekildiği bildirildi.

Kaynak: AA