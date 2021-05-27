DRONE - "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" (1)

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve geçen yıl da tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ın 61. yılında anma programına ev sahipliği yapacak.