DRONE - "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DRONE - "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" (1)

Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve geçen yıl da tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ın 61. yılında anma programına ev sahipliği yapacak.

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve geçen yıl da tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ın 61. yılında anma programına ev sahipliği yapacak.

DRONE - 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' (1)
DRONE - 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' (1)
DRONE - 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' (1)
DRONE - 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
MSB: 'Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
MSB: "Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Cahit Özkan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Şenol Güneş Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DRONE - "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:14:56. #1.15#

title