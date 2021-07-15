Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Kapsamında Panel Düzenlendi
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Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Kapsamında Panel Düzenlendi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Kapsamında Panel Düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilimizde "15 Temmuz Darbe Girişimi Özelinde Kaybettiklerimiz" konulu panel düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilimizde "15 Temmuz Darbe Girişimi Özelinde Kaybettiklerimiz" konulu panel düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen panele Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire müdürleri ve akademik personel katıldı.

Moderatörlüğünü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Özata'nın yaptığı, Prof. Dr. Fazıl Yozgat ile Dr. Öğretim Üyesi Selim Biçen'in konuşmacı olarak katıldığı 15 Temmuz Darbe Girişimi Özelinde Kaybettiklerimiz" isimli panelde darbe gecesinde ve sonrasında yaşadığımız maddi ve manevi tahribatlar ele alındı.

Aynı gün akşam saatlerinde, Valimiz Sayın İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle yemekte bir araya geldiler.

Askeri Gazinoda düzenlenen yemeğe İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara da katıldı.

Kaynak: Habermetre

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