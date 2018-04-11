Demokrasi Meydanı 1. Etap İhalesi 2 Mayıs'ta Yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Demokrasi Meydanı 1. etap yenileme çalışmaları için ihale tarihinin 2 Mayıs olduğunu belirtti.

Toçoğlu, yazılı açıklamasında, meydan için 2 Mayıs Çarşamba günü ihaleye çıkacaklarını, ihalenin ardından çalışmaları başlatıp projeyi tamamlamak istediklerini bildirdi.

STK'ların, siyasilerin, vatandaşların görüşleriyle hazırladıkları Demokrasi Meydanı'nda ihalenin ardından yenileme çalışması başlatacaklarını aktaran Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasi Meydan için yenileme çalışmaları gerçekleştireceğimizi duyurmuş, proje için hazırlıklarımızı başlatmıştık. Projemizle ilgili bir anket düzenleyerek vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. STK temsilcilerimizle bir araya gelerek onların da fikirlerine başvurduk ve projemize son şeklini verdik. Şimdi projemizin 1. etabı için ihaleye çıkıyoruz. Zeminde iyileştirmeler yapıp yeşil alanları arttıracağız. Meydandaki kot farkını ortadan kaldıracağız. Aydınlatma, oturma alanları, kafe, sosyal alanlar yine projemizin içerisinde yer alacak. Katlı pazar yeri önündeki yapıyı da kaldıracağız. Yeni meydanımızda vatandaşlarımızın yaşamına kolaylık sağlayacak akıllı şehir uygulamaları da bulunacak. Projemizin 2. etabında ise Atatürk Bulvarı tarafına yeni bir yapı inşa edeceğiz. İnşallah Türkiye'ye örnek bir meydanı şehrimize kazandıracağız."