Demokrasi Mahallesi'nin cami ihtiyacı giderilecek
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Demokrasi Mahallesi'nin cami ihtiyacı giderilecek

Demokrasi Mahallesi'nin cami ihtiyacı giderilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, Demokrasi Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı giderecek olan Dursun Koca Cami'nin protokolünü imzaladı.

Melikgazi Belediyesi, Demokrasi Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı giderecek olan Dursun Koca Cami'nin protokolünü imzaladı.

Hayırsever Dursun Koca ile birlikte protokol imzaladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mize birçok projeyi ve yeni tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. bu kapsamda hayırseverlerimizden de destekler alıyoruz. Dursun Koca amcamız sağ olsun bir cami yaptırmak üzere bize başvurmuştu. Elinde daireler vardı bu daireleri belediyemizi bağışladı. Biz de yapacağımız caminin ihalesini yaptık. TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde şu anda gerekli olan vatandaşlarımızın yoğun olduğu ve ihtiyacı olan bir bölgede ihalemizi yaptık, inşaatımız da devam ediyor. Şimdi ilgili yasal işlemleri başlattık protokolü de imzaladık. 443 kişi kapasiteli olacak Dursun Koca Cami 645 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. İnşallah bir sene içerisinde hızlı bir şekilde camimiz bitecek ve TOKİ bölgesinde oturan tüm vatandaşlarımız ibadet ihtiyaçlarını burada karşılayabilecekler. Dursan Amcamıza teşekkür ediyoruz. Maşallah heyecanıyla, isteğiyle bizlere destek verdi ve oraya bu caminin yapılmasına vesile oldu. Melikgazi Belediyesi olarak sağlık ocağı, cami, okul, sosyal tesis yapmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Hayırsever Dursun Koca ise, "Bizde denizde bir dalga misali Rabbim nasip etti ve cami yaptırmaya karar verdim. Başta Mustafa Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu. - KAYSERİ

Demokrasi Mahallesi'nin cami ihtiyacı giderilecek
Demokrasi Mahallesi'nin cami ihtiyacı giderilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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